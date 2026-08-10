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Mieszkania w górach na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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148 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$198,087
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 14/14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$284,162
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$263,477
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/10
Nieruchomości w Wiewielkiej Odległości od Morza na Cyprze Północnym İskele İskele położone j…
$270,380
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$273,913
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 9
Eleganckie Mieszkania w Odległości Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym İskele İskele (Triko…
$431,273
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/9
Rezydencja Sea Life 124; Morze Blok powłoki 124; 2 + 1 🌊Na sprzedaż: apartament w pełni ukoń…
$138,274
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Odległości Spaceru od Plaży w Long Beach na Cyprze Półno…
$295,808
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Położony w obszarze Iskele Long Beach, ten prywatny projekt życia łączy nowoczesną koncepcję…
$138,113
VAT
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym Apartamenty położone s…
$186,076
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Centrum Iskele, Cypr Północny Iskele to jedno z wyjątkowych miast na wyspie Cy…
$169,626
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/5
Eleganckie Apartamenty w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym İskele stało się idealn…
$196,229
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$158,143
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$170,118
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$163,267
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$280,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 10/14
1 + 1 Apartament na wysokim piętrze z częściowym widokiem na morze - Royal Life Residence, L…
$111,888
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$117,258
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$628,922
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym Apartamenty położone s…
$249,161
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$245,360
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Mieszkanie 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 8/14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$113,174
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$290,093
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$195,637
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$229,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/13
Apartamenty z malowniczym widokiem na morze w Iskele Long Beach Gazimağusa to jedna z najwię…
$183,156
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Strzeżonym Kompleksie w İskele Boğaz İskele, jeden …
$245,683
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$234,309
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Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$210,478
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Centrum Iskele, Cypr Północny Iskele to jedno z wyjątkowych miast na wyspie Cy…
$283,036
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