Kompleks „Miami” znajduje się w Esentepe. Zaletą tego kompleksu jest to, co reprezentuje

ekskluzywne i luksusowe miejsce na pobyt, a także do wynajęcia, łącząc wiele

atrakcyjne funkcje. To jest prawdziwe ucieleśnienie wyrafinowania i luksusu na brzegu

Cypr Północny.

Każde mieszkanie w tym kompleksie mieszkalnym będzie miało własne miejsce parkingowe. Ważną cechą obiektu będzie

całodobowa ochrona i nadzór wideo, sprzątanie, obsługa w restauracji z kucharzem i kelnerami

Infrastruktura kompleksu

• Powierzchnia Aquazone - 810 m2

• 6 oddzielnych jacuzzi

• Pestaurant (pokładki, palmy)

• Kort tenisowy o powierzchni 250 m2

• Sala kinowa

• Baseny « infiniti »

• Bar przy basenie w obszarze poniżej poziomu wody

• Plac zabaw dla dzieci

• Obszar rekreacyjny z ogniskiem

• Hala sportowa

Początek: grudzień 2023 r

Zakończenie: listopad 2025 r