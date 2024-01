from a major developer

Tak więc ten wyjątkowy projekt spleciony z naturą jest teraz w Gechitkale. Kompleks czeka na wszystkich inwestorów kochających ciszę i naturę. Deweloper oferuje apartamenty 1+1, 2+1, 3+1 oraz penthouse'y 2+1, 3+1. Apartamenty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem wysokiej jakości wykończenia i nowoczesnych technologii. Wyposażenie kompleksu. Przede wszystkim są to tereny zielone. Dodatkowo dostępny jest transfer na plażę. Znajduje się tu restauracja, kawiarnia/bar, apteka i supermarket. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Basen zewnętrzny dla dorosłych i dzieci. Dodatkowo kryty basen dla dorosłych i dzieci. Ścieżki rowerowe i spacerowe. Salon kosmetyczny i siłownia. Opowiemy więc o samym mieszkaniu. To piękne mieszkanie 1+1 zlokalizowane w sześciopiętrowym budynku. O łącznej powierzchni 50 metrów kwadratowych. Jest to idealne rozwiązanie na komfortowy pobyt. Po wejściu do mieszkania znajdujemy się w przestronnym salonie. Łazienka połączona z łazienką. Osobliwością tego mieszkania jest przytulny balkon o powierzchni 11 metrów kwadratowych. Dodatkowo można tu cieszyć się świeżym powietrzem i malowniczymi widokami. Kompleks, w którym znajdują się te apartamenty, znajduje się zaledwie 10 minut jazdy od morza. Budowa kończy się w 2025 roku.