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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Lefke District, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wynajem nieruchomości na północny Cypr nad morzem - 2 + 1 mieszkanie w Afrodite Beachfront R…
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