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Wille z basenem na sprzedaż w Lapithos, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Willa 2 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Ready- made 2 + 1 Villa w Lapte zwróci uwagę!Żyj marzeniem w pobliżu morza: Sprzedajemy prze…
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