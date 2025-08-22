Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo z basenem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Condo w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Condo
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
O projekcie: Zaledwie 10 minut od plaży w Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life to nowoczesna i…
$185,634
Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

