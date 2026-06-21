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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Iskele Bahceler, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 9/13
Duże studio o powierzchni 48 m2 na 9. piętrze ukończonego kompleksu w Iskel, 200 metrów od b…
$161,108
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Parametry nieruchomości w Iskele Bahceler, Cypr Północny

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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