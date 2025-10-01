Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr Północny
  3. Guzelyurt
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Guzelyurt, Cypr Północny

1 obiekt total found
Sklep 76 m² w Morphou, Cypr Północny
Sklep 76 m²
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Nowo Wybudowane Sklepy Blisko Uniwersytetu i Drogi Głównej w Guzelyurt Kalkanlı Te sklepy w …
$127,761
Realting.com
Realting.com
