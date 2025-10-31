Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Willa

Wynajem will na jeden dzień w Girne District, Cypr Północny

1 obiekt total found
Villa for short term rental in 150m from the Mediterranean Sea w Vasilia, Cypr Północny
Villa for short term rental in 150m from the Mediterranean Sea
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Important: Minimum rental period: 3 nights. Family holidays only. This villa is located 1…
$186
za noc
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
