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Wynajem długoterminowy will w Girne District, Cypr Północny

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
🏡 Wynajem willi 4 + 1 na Cyprze Północnym w Caesar Cliff - nieruchomości premium nad morzemS…
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Willa 3 pokoi w Trimithi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Trimithi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Długoterminowy wynajem nowej willi w Edremit Do wynajęcia stylowa willa z 3 sypialniami, ide…
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