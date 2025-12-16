Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

nieruchomości komercyjne
7
sklepy
5
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 400 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Lokale gastronomiczne 400 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronny Sklep na Sprzedaż w Starym Porcie w Girne, Cypr Północny Położony na Cyprze Półn…
$4,70M
