Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Girne District, Cypr Północny

;
nieruchomości komercyjne
5
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Biura z Widokiem na Morze w Prestiżowej Lokalizacji w Girne, Cypr Północny Położona w Girne …
$189,114
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$179,760
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się