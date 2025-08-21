Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Basen

Penthouse z basenem na Sprzedaż w Girne Belediyesi, Cypr Północny

Penthouse 1 pokój w Karmi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Karmi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
O projekcie DejaBlue to pierwszy eko-projekt mieszkaniowy na Cyprze Północnym, zaprojektowa…
$215,851
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Karmi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Karmi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
O projekcie DejaBlue to pierwszy eko-projekt mieszkaniowy na Cyprze Północnym, zaprojektowa…
$377,739
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Girne Belediyesi, Cypr Północny

