Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Agios Epiktitos, Cypr Północny

Mieszkanie 1 pokój w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
$42,032
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$78,171
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$78,171
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$106,433
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$82,380
