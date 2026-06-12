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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yobe, Nigeria

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Gadaka, Nigeria
Dom wolnostojący
Gadaka, Nigeria
$634,832
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Gadaka, Nigeria
Willa
Gadaka, Nigeria
$1,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Yobe, Nigeria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
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