Kompleks mieszkalny Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE

Kraków, Polska

od € 90,000

Poddaj się: 2023

Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnym budynku wielorodzinnym. Inwestycja zapewnia komfort życia i przyjazną okolicę. W centralnej części osiedla powstanie zielony park ze strefą relaksu i alejkami. Planowany termin zakończenia budowy B1 i B2 to XII 2023 r. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to XII 2024 r. Zapytaj o to, podobne lub większe mieszkania. ROZKŁAD Mieszkanie o powierzchni 41,26 m2 zlokalizowane na II piętrze z balkonem (B1). STANDARD W ofercie znajdą Państwo mieszkania o podwyższonym standardzie, o różnorodnej powierzchni i układzie funkcjonalnym. Na parterze budynku do mieszkań będą przynależeć ogródki, a na wyższych piętrach loggie, balkony. Dbając o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w mieszkaniach zainstalowane zostaną drzwi wejściowe antywłamaniowe, okna trzyszybowe z nawiewnikami wyposażonymi w filtry antysmogowe, klimatyzacja w salonie oraz ogrzewanie podłogowe. Mieszkania na parterze zostaną wyposażone w okablowanie umożliwiające zdalne sterowanie roletami. Ogrzewanie miejskie Drzwi Porta. Monitoring. Obecnie w ofercie sprzedaży posiadamy 174 mieszkania w budynkach B1 i B2 w metrażach od 30 do 74 m2. Cztery budynki zostaną usytuowane na działce o powierzchni ponad 18 000 m kw. LOKALIZACJA Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Krowodrza przy ul. Wybickiego w Krakowie. W okolicy znajdują się liczne sklepy spożywcze, szkoła podstawowa, przedszkola i żłobki, lokale gastronomiczne, gabinety lekarskie i stomatologiczne, paczkomaty oraz salony fryzjerskie. Ta część Krakowa charakteryzuje się doskonale rozwiniętą siecią połączeń komunikacji miejskiej: 150 m przystanek autobusowy 400 m przystanek tramwajowy 1 km stacja PKP Zaledwie 3 km dzieli nas od Rynku Głównego. Bezpośrednia bliskość tras spacerowych stwarza wiele możliwości dla miłośników aktywnego trybu życia. W okolicy znajdziemy m.in. Park Krowoderski oraz Park im. St. Wyspiańskiego DODATKOWE INFORMACJE Planowany termin zakończenia budowy B1 i B2 to XII 2023 r. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to XII 2024 r. Garaż dodatkowo płatny: cena uzależniona jest od wyboru miejsca oraz rodzaju miejsca parkingowego.