Kompleks mieszkalny High-rise residence Fashionz with a business center, swimming pools and a spa, JVT, Dubai, UAE

Budaoers, Węgry

od € 434,000

217 m² 1 apartament

3-STOREY, PODWÓJNY WYGODNY PÓŁUSZCZONY DOM Z JACUZZI, SAUNA, ALARM, TARAS, BALKON, OGRÓD PODŁĄCZONY, ŚMIESZNA POŁOWA NA SPRZEDAŻ W BUDAÖRS GREEN AREA! W Budaörs, przy łatwo dostępnej, centralnej, a jednocześnie zacisznej ulicy, na nową rodzinę czeka cichy, zielony, PANORAMIC, wyjątkowo piękny dom. Właściciel zbudował dom dla swojej rodziny w 2003 roku. Stało się dla nich prawdziwym, ciepłym gniazdem. Niestety, jak to zwykle bywa, dzieci dorastały i wyleciały, więc pomimo miłości do domu rodzina zdecydowała, że nadszedł czas, aby przejść dalej. Twój przyszły dom czeka na nowych mieszkańców w pięknym otoczeniu, w ślepej uliczce w Budaörs, z dala od hałasu świata, ale kilka minut od centrum Budaörs. Nieruchomość ma powierzchnię użytkową 217 metrów kwadratowych, jest dobrze rozpowszechniona, ma unikalne rozwiązania, SALON + 3 pokoje, bezpośrednio połączone z tarasem i ogrodem, wyposażony w jacuzzi i saunę. Dom posiada prywatny ogród o powierzchni 200 m2: doskonale INTIMATE, zamknięty, trawiasty, wyposażony w automatyczny system nawadniający oraz wbudowany, przytulny taras o powierzchni 31 m2. Na dolnym piętrze znajduje się zamknięty garaż z automatyczną bramą na dwa samochody, sauna fińska, pralnia i maszynownia. Z niższego poziomu można wejść po schodach bezpośrednio do przestrzeni życiowej, do której można również dotrzeć z zewnętrznych schodów z balustradą z kutego żelaza. Na niższym poziomie powierzchni mieszkalnej ( pierwsze piętro ) znajduje się jadalnia i kuchnia, a także przestronny salon w jednej przestrzeni powietrznej, stąd można bezpośrednio wyjść na taras, zieleń i śpiew ptaków. W salonie znajduje się również wbudowany kominek, który zapewnia przyjemną atmosferę zimowych wieczorów. Na tym poziomie utworzono również przestronny korytarz z wbudowaną szafą i łazienką z prysznicem / toaletą. Na piętrze znajdują się dwie słoneczne sypialnie o powierzchni 20 m2 i jedna o powierzchni 12 m2, a także duża łazienka z wanną i toaletą. Sypialnie mają wspaniały, panoramiczny taras. Ten dom jest naprawdę piękny, w doskonałym stanie wewnątrz i na zewnątrz. Przyjdź, podziwiaj, zakochaj się.