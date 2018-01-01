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Kompleks mieszkalny Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja
od € 200,404
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Kompleks mieszkalny Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
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O kompleksie

Rezydencja oferuje centrum handlowe i restauracje, hotel, system bezpieczeństwa, parking.

Zakończenie - październik 2024 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się w pobliżu autostrady E-5, 7 minut spacerem od stacji metra.

  • Metrobus - 1 km
  • Stacja metra - 1 km
  • Autostrada - E-5 - 1 km
  • Szkoła - 2 km
  • Centrum miasta - 20 km
  • Szpital - 2 km
  • Przystanek autobusowy - 100 metrów
  • Lotnisko - 40 km
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
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Inne kompleksy
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KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн ( 70 кв.м. )
  • Детская площадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевые, раздевалки, санузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Растояния:

450 mm – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 m – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 mm — супермаркет




 

Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2

Спальня: 10,00 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Балкон: 6,10 m2

Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )

 

Квартира-дуплекс 2 + 1


Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2

Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2

Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Ванная комната: 3,90 m2

Холл: 3,00 m2

Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2

Балкон 2: 6,00 m2

Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2


 

Технические характеристики:

  • Толщина внутренних стен: 13 cm
  • Толщина внешних стен: 23 cm
  • Бетон: C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
  • Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
  • Металлопластиковые стеклопакеты
  • Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства: июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры

 
Zespół mieszkaniowy Type B_73
Maslak Mahallesi, Turcja
Poddaj się: 2023

Strona azjatycka - kartal

Projekt zbudowany jest na powierzchni 20972 M2, a 60% powierzchni projektu składa się z terenów zielonych i obiektów socjalnych. Ten projekt będzie gotowy do realizacji w 2023 r.

Zalety projektu to niesamowity widok na morze, który zaczyna się od trzeciego piętra i kompletne zaplecze socjalne.

Cena katalogowa za jedną sypialnię zaczyna się od 152 000 $.
Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry s vidom na more v prestizhnom rayone Beylikdyuzyu
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
StayProperty oferuje nowe apartamenty w Stambule – Beilikjuju District. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 73,5 do 247 metrów kwadratowych. Największe miasto w Turcji nad brzegiem Morza Marmara i Czarnego oraz Europa i Azja są podzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii, majestatyczne meczety, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące atrakcji, więc kupując nowe mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, którzy zaskakują swoim zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a koncepcje kurortu zyskały ostatnio popularność, gdy dom ma kryte, odkryte baseny, tereny rekreacyjne, spa. 
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