Kompleks mieszkalny Residential complex with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck, Business Bay, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 185,748

Poddaj się: 2023

POMÓŻ PRZEJŚĆ DO JELIETA W DUBAE!PEŁNY WCZESNIE WYKONANY!!! Kanał Binghatti — to nowy kompleks mieszkaniowy firmy Binghatti Developers in Business Bay, oferujący szeroki wybór apartamentów. Ten wieżowiec o charakterystycznym designie wykonany jest w markowym kolorze dewelopera, a architektura fasady ma symboliczną nutę projektową z zapierającymi dech w piersiach widokami na kanał. Dzięki doskonałej lokalizacji budynku w Business Bay mieszkańcy mogą korzystać z wielu atrakcji tuż za drzwiami. Tymczasem bliskość kompleksu do głównych autostrad pozwoli ci szybko dostać się do reszty miasta. Rezydencje ze starannie dobranymi wnętrzami i luksusowymi udogodnieniami są z pewnością jednymi z najbardziej oczekiwanych w Business Bay. INFRASTRUKTURA: - basen komunalny; - jacuzzi; - klub; - klub dla dzieci; - park publiczny; - siłownia ogólna; - chodzenie / bieżnia; - restauracja na terytorium; - sklepy; - bezpieczeństwo; - nadzór wideo. LOKALIZACJA: 5 minut - Dubai Mall. 17 minut - Dubai Marina. 25 minut - lotnisko międzynarodowe.