Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 939,723

Oferujemy nowe mieszkania na wizę rezydenta i dochód z wynajmu. Jest też umeblowany penthouse. Niektóre mieszkania oferują widok na przystań, a niektóre - widok na morze. Wszystkie apartamenty posiadają balkony. Rezydencja oferuje całodobową ochronę, portiernię, część wypoczynkową, baseny dla dzieci i dorosłych, centra fitness wewnątrz i na zewnątrz, studio jogi, saunę, pokój gier, sala muzyczna, pokój zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, ogród. Zakończenie - 2 kwartał 2025 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokość sufitu - 3 metry Okna od podłogi do sufitu Europejska kuchnia wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Marina jest jedną z najbardziej tętniących życiem i prestiżowych dzielnic miasta. Jest to luksusowa mieszkalna część Dubaju z licznymi drapaczami chmur, hotelami i restauracjami. Dubai Marina jest jednym z najmniejszych obszarów w Dubaju, ale jednocześnie najbardziej zaludnionym i rozwiniętym. Obiekt znajduje się w pobliżu kawiarni i restauracji, supermarketu, przystanku autobusowego i przystani. Centrum handlowe Dubai Marina - 4 minuty jazdy samochodem Marina Beach - 6 minut Palm Jumeirah - 9 minut Dubai Mall - 18 minut Burj Khalifa - 18 minut Lotnisko — 22 minuty