Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | Canal Crown | Prime Location

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 610,802

189 m² 1 apartament

Poddaj się: 2026

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Anya 2 — nowa faza kamienic w społeczności rodziny arabskiej Ranches III. Luksusowa społeczność podmiejska premium firmy Emaar Properties harmonijnie łączy piękno przyrody i uroki życia miejskiego. Emaar Anya 2 oferuje na sprzedaż 492 nieruchomości — przestronne kamienice z 3 i 4 sypialniami w społeczności arabskiej Ranches III. Wszystkie rezydencje oferowane są w trzech opcjach projektowych — Nowoczesne, współczesne i klasyczne. Ekskluzywne wykończenia i stylowe powściągliwe wzory mają na celu zapewnienie maksymalnego komfortu i przytulności przyszłym mieszkańcom. Panoramiczne okna od podłogi do sufitu wizualnie powiększą przestrzeń, a malownicze widoki będą ładować się energią i zachwycą oko. Każdej kamienicy uzupełnią dwa miejsca parkingowe, ogród, taras, przestronne balkony i pokój pokojówki. Infrastruktura: Mieszkańcom projektu Emaar Anya 2 zaoferowanych zostanie wiele udogodnień premium, w tym korty sportowe, baseny, sztuczne rzeki, place zabaw dla dzieci, dom klubowy, sala wielofunkcyjna, park centralny i tereny handlowe. Lokalizacja: Emmaar Anya 2 znajduje się w pobliżu Academic Road i Emirates Road, dzięki czemu podróż do kluczowych obszarów Emirate Downtown Dubai i Business Bay oraz lotniska w Dubaju zajmuje około 30 minut. Kamienice będą idealnym domem dla rodzin z dziećmi, młodych lub starszych par, a także samotnych profesjonalistów, którzy cenią sobie komfort, prywatność i szukają przestronnych luksusowych mieszkań. - 25 minut do centrum Dubaju; - 20 minut do Dubai Marina; - 30 minut na lotnisko DXB; - 40 minut na lotnisko DWC. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!