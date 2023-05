Mieszkanie w Nowym Budynku Studio | Canal Crown | Damac

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 513,400

Kompleks składa się z dwóch pięknie zaprojektowanych wieżowców mieszkalnych z niezrównanymi widokami na bujny park na wyspie Creek. Mieszczący się w rodzinnej dzielnicy, jego apartamenty z jedną, dwiema i trzema sypialniami mają powierzchnię od 72 do 152 m2. Wszystkie apartamenty wznoszą się na wyżyny miejskie i mają balkony z wyraźnymi widokami na nabrzeże i widokiem na bujną przestrzeń parku poniżej. Dynamiczne otoczenie wież ’ nigdy nie zaskakuje i zachwyca, zapewniając niekończące się wrażenia dla mieszkańców i gości w każdym wieku, od uroczych kawiarni i restauracji po modne sklepy i butiki. Udogodnienia - prywatne baseny z kontrolowaną temperaturą, nowoczesne siłownie i place zabaw dla dzieci oznaczają, że każdy może się cieszyć. Ta spokojna przestrzeń z ogrodowym tarasem rekreacyjnym jest idealnym miejscem do połączenia się z rodziną i przyjaciółmi. Zalety Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt w Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości $ 205 000. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w północnej części wyspy Creek, z widokiem na park, i oferuje bezpośredni dostęp do okrągłego bulwaru wyspy. W odległości krótkiego spaceru od Creek Marina, nowej pięciogwiazdkowej luksusowej przystani, nie ma lepszej bazy do odkrywania. Z węzłem komunikacyjnym przy Ras Al Khor Road i łatwym dostępem do głównych dróg Dubaju, centrum Dubaju i międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajdują się zaledwie 10–15 minut od hotelu.