Kompleks mieszkalny Apartamenty s shirokim spektrom udobstv

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 179,178

36–61 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2024

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Azizi Grand — to elitarny kompleks mieszkaniowy położony w Dubai Sports City. Deweloper projektu Azizi Developments Developer. Na sprzedaż i do wynajęcia w Azizi Grand znajdują się apartamenty od 1 do 2 sypialni i studia. Wszystkie są dostępne w kilku opcjach układu. Infrastruktura: Mieszkańcy kompleksu mieszkalnego Azizi Grand mają takie udogodnienia, jak: - siłownia; - miejsce do grillowania; - SPA; - plac zabaw dla dzieci; - odkryty basen na poziomie podium; - boisko do piłki nożnej; - ogrody krajobrazowe na dachu podium; - całodobowe bezpieczeństwo; - całodobowy nadzór wideo; - centralny system klimatyzacji. Lokalizacja: Azizi Grand ma doskonałą lokalizację. Z kompleksu w zaledwie 1-2 minuty można jechać szejkiem Mohammedem Bin Zayed Road, który jest łatwo dostępny dla każdego z obszarów Dubaju. Sports City, Golf Tower 2 Azizi Grand zajmuje około 15 minut, aby dostać się do najbliższego przystanku transportu publicznego. Dzieci mieszkańców mogą dotrzeć do przedszkola Victory Heights Foundation Stage w 10 minut. Obok znajduje się sekcja pływania Empire Aquatic. Szkoła założycieli GEMS znajduje się 15 minut jazdy od budynku. Mieszkańcy będą mogli kupować jedzenie w supermarkecie Grandiose. Ten sklep spożywczy znajduje się 20 minut jazdy od budynku. Na zakupy idealne jest centrum miasta Me’aisem, które znajduje się 5 minut jazdy od budynku. Zakup będzie również dogodny do podróży do Mango Hypermarket 3 ( 20 minut jazdy samochodem ). Mieszkańcy będą mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne w Mediclinic Parkview Hospital. Do szpitala można dojechać w 15 minut. Aby dostać się na plaże Palm Jumeirah lub Sufouh Beach, mieszkańcy będą musieli spędzić 15-20 minut po drodze. W ciągu 20 minut jazdy samochodem znajduje się kilka światowej klasy pól golfowych, w tym Międzynarodowy Klub Golfowy Trump. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!