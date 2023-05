Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | Ahad Residence | Neighbourhood

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 154,338

66 m² 1 apartament

Przytulne mieszkanie w spokojnej okolicy z rozwiniętą infrastrukturą! Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Celestia – to luksusowy ośmiopiętrowy kompleks wewnętrzny, który został zbudowany w rodzinnej części Dubaju. Charakterystyczną cechą projektu budynku są ciepłe neutralne odcienie, białe kolory i gładki czarny marmur. Kompleks jest wyposażony w 24-godzinny system nadzoru wideo, szybką windę i scentralizowany system chłodzenia. A także całodobowa recepcja i dwupoziomowy parking podziemny. Apartamenty wyposażone są w panoramiczne okna, które przenoszą światło słoneczne. Do dyspozycji Gości są także łazienki, przestronny salon, wbudowane szafy z dodatkowym miejscem do przechowywania, balkony z malowniczym widokiem na okolicę. WYJĄTKOWY: Kompleks dysponuje siłownią, luksusowym spa, jacuzzi, sauną, łaźnią parową, salą modlitewną, basenem, placem zabaw dla dzieci i miejscem do grillowania. Budynek jest wyposażony w szybkie windy dla wygody mieszkańców. Temperatura w mieszkaniu jest utrzymywana przez klimatyzatory. System bezpieczeństwa jest wzmocniony przez aktywny personel ochrony i instalację kamer monitorujących. LOKALIZACJA: Kompleks położony jest w spokojnej okolicy, co pozwoli ci cieszyć się rodzinną sielanką i przytulnością w odpowiedniej odległości od tętniącego życiem miasta, ale w ścisłej dostępności z ważnych udogodnień socjalnych. Projekt znajduje się w słynnej Dubai World Central Golf Community. Dzięki temu można dojechać na międzynarodowe lotnisko Al-Maktum i Dubai Expo 2020. - do Business Bay, Downtown Dubai, Dubai International, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Dubai Aquarium Al Maktoum International Airports - 28 minut; - do Dubai Mall, The Walk JBR, Al Qudra Desert i Town Square Recreational Park - 22 minuty; - do centrum handlowego Ibn Battuta, rezerwatu przyrody Ras Al Khor - 30 minut. - do Dubai Polo and Equestrian Club - 17 minut. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Będziemy konsultować się za darmo na wszystkich obiektach Dubaju!