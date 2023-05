Kompleks mieszkalny Elegantnye apartamenty Verde s potryasayuschim vid

Verde by Sobha to ultranowoczesny kompleks, który jest wieżą z elegancką nowoczesną fasadą, z której roztacza się wspaniały widok na klub golfowy Emirates, Dubaj i przystań w Zatoce Perskiej.



Budynek będzie miał najlepsze udogodnienia, w tym basen bez krawędzi, jacuzzi, miejsce do jogi, siłownię wewnątrz i na zewnątrz, sprzęt do grillowania, część wypoczynkową oraz kryty i odkryty plac zabaw.



Będzie również dostępny:

- centrum fitness

- basen

- ogród krajobrazowy

- plac zabaw dla dzieci



Ta lokalizacja jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ obszar ten oferuje wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym dostęp do popularnych miejsc w Dubaju. W ciągu 10 minut jazdy samochodem znajdują się: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates i wiele innych lokalizacji.



W odległości spaceru znajdują się centra handlowe, kawiarnie i restauracje, instytucje edukacyjne wysokiego szczebla, parki krajobrazowe, kliniki i supermarkety. Centrum handlowe w Dubaju znajduje się około 17 minut, do Palma Jumeirah — 9 minut, do Burj al-Arab — 13 minut.



