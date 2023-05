Kompleks mieszkalny Elegantnye villy na beregu laguny

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Sanktuarium — Nowa zamknięta społeczność premium od Ellington Properties. Wille znajdują się w pobliżu centralnej laguny, która stanie się jedną z głównych dekoracji nowego projektu.



Rezydencje z przemyślanymi układami i eleganckimi wnętrzami będą otoczone bujną zielenią, a panoramiczne okna oferują widoki na malownicze krajobrazy społeczności lub centralnej laguny. Wille, wykonane w nowoczesnym stylu, harmonijnie łączą elegancką estetykę, palety kolorów i oryginalne tekstury, aby stworzyć poczucie przytulności i spokoju.



Wnętrza zostały zaprojektowane z naciskiem na komfort mieszkańców. Stosowany jest markowy sprzęt — i naturalne materiały: drewniana okleina, marmur na blaty i podłogi, kamień w prysznicach i łazienkach.



Infrastruktura:



Mieszkańcy Sanktuarium uzyskają dostęp do kryształowej laguny, która jest idealna do uprawiania sportów wodnych, w tym kajakarstwa, kajakarstwa itp. Wszyscy mieszkańcy kompleksu będą mogli skorzystać z udogodnień klubu, placów zabaw dla dzieci, parków dla pieszych zwierząt domowych, miejsc do spacerów i pikników itp.



Lokalizacja:



Ekskluzywna społeczność Sanctuary znajduje się w nowej, aktywnie zabudowanej dzielnicy MBR City, w pobliżu centrum Dubaju i Business Bay. Dzięki łatwemu dostępowi do Al Ain Dubai Road możesz szybko dotrzeć do popularnych atrakcji i kluczowej infrastruktury emiratu.



Mieszkańcy społeczności będą mieli do dyspozycji wiele rozrywek na terenie MBR City: start-y F&B, centra handlowe i obiekty sportowe. Tutaj wyposażono nawet własną sieć jednoszynową, która łączy obszar z dwoma międzynarodowymi lotniskami w Dubaju.



Podróż na popularny tor wyścigowy Meydan, most Meydan i centrum handlowe Meydan One zajmie nie więcej niż 15 minut. A słynne na całym świecie atrakcje śródmieścia Dubaju znajdują się niecałe pół godziny jazdy od Sanktuarium.

W tej okolicy znajdują się nie tylko liczne obiekty kulturalne — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera i Dubai Fountain —, ale także różnorodne butiki, duża liczba salonów kosmetycznych, restauracji i centrów rozrywki.



Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!