Kompleks mieszkalny Apartamenty s potryasayuschim vidom na gorizont

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Binghatti Onyx – nowy kompleks mieszkaniowy o charakterystycznym designie dewelopera Binghatti Developers. Wieża mieszkalna, położona w kręgu wioski Jumeirah, zapewnia mieszkańcom nieograniczony dostęp do infrastruktury publicznej i społecznej, a także wspaniałe widoki na horyzonty Dubaju.



Kupujący znajdą apartamenty premium z 1 i 2 sypialniami. Przemyślane stylowe wnętrze i korporacyjny design wizualnie zwiększają przestrzeń wewnętrzną, a panoramiczne szyby wypełniają pomieszczenia naturalnym światłem.



Wygodne zakwaterowanie dla mieszkańców zapewnia zestaw udogodnień:



- basen;

- place zabaw dla dzieci;

- boiska sportowe;

- platforma koszykówki;

- Siłownia.



Lokalizacja:



Jumeirah Village Circle – jest jednym z najbardziej rozwijających się obszarów Dubaju. A mieszkańcy kompleksu Binghatti Onyx mogą poczuć to na sobie: w dzielnicy znajdują się wszystkie niezbędne urządzenia infrastrukturalne niezbędne do pełnego życia. Ciesz się kuchnią autora w lokalnych kawiarniach i restauracjach, odwiedź najlepsze centra SPA, spędzaj czas z rodziną w kinach i obiektach rozrywkowych, bądź zaskoczony mnóstwem towarów w centrach handlowych: wszystko to jest dostępne w odległości spaceru.



Główne trasy transportowe Dubaju znajdują się w pobliżu, dzięki czemu można szybko dotrzeć do kluczowych obiektów emiratu:



