Kompleks mieszkalny Sovremennaya kvartira v samom serdce ostrova

Julphar Residence to nowy projekt Rak Properties w bardzo prestiżowej lokalizacji w sercu Al-Rim w Abu Zabi. Oferuje światowej klasy ultranowoczesne apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, a także apartamenty typu studio.



Rak Properties oferuje aranżację wnętrz dla światowej klasy apartamentów, w pełni wyposażonych kuchni, przestronnych salonów i ogromnego balkonu. Mieszkańcy mogą cieszyć się żywymi zajęciami podczas relaksu w zacisznym miejscu na luksusowych tarasach z rodziną i dziećmi.



Infrastruktura:



Julphar Residence oferuje wiele światowej klasy funkcji i udogodnień, w tym: siłownię, baseny dla dorosłych i dzieci, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, miejsca do relaksu, piękne zielone ogrody i wiele więcej.



Lokalizacja:



Kompleks otoczony jest słynnymi na całym świecie miejscami, w których łatwo dotrzeć do atrakcji turystycznych, takich jak plaża Al-Rim, rzymski park centralny, Al-Kana Marina, Mangrov Place, Al-Fey Park, Sky Garden Tower, widok na park w Abu Zabi. Mieszkańcy kompleksu mogą dotrzeć w dowolne miejsce w ciągu kilku minut, na przykład Dubaj, Sharjah i Ras al-Khaimu.



