Kompleks mieszkalny Apartamenty v komplekse premium-klassa

Elevate by Prescott – nowy kompleks mieszkaniowy premium położony w dzielnicy Arjan. Prescott Development działa jako deweloper, oferując klientom szeroki wybór nieruchomości na osobiste miejsce zamieszkania i inwestycje.



Kompleks mieszkaniowy obejmuje 223 nieruchomości, w tym funkcjonalne i przytulne studia, przestronne apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Elegancki design i przemyślany układ uzupełnia system « Smart Home », który zapewnia prostsze i wygodniejsze zarządzanie domem.



Styl życia premium w Elevate by Prescott podkreśla szeroki wybór udogodnień dostępnych dla mieszkańców:



- baseny;

- Place zabaw dla dzieci;

- boiska sportowe i wyposażone centrum fitness;

- Centrum Zdrowia;

- strefy grillowe;

- Kino;

- Rozmowy na relaks;

- Kryte place zabaw;

- Salon klubowy.



Lokalizacja:



Unikalna lokalizacja kompleksu w okolicy Arjan otwiera szeroki wybór udogodnień niezbędnych do wygodnego życia. Zazielenione miejsca parkingowe do spacerów, kawiarnie i restauracje, parking, tereny rekreacyjne, szkoły i przedszkola – wszystko to znajduje się w pobliżu kompleksu mieszkalnego.



Ze względu na bliskość społeczności do kluczowych szlaków transportowych mieszkańcy Elevate by Prescott mogą korzystać ze wszystkich udogodnień emiratu, odwiedzać obiekty rozrywkowe i najsłynniejsze atrakcje.



