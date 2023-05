Mieszkanie w Nowym Budynku 3BR | Ivy Gardens | Prime Location

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 214,872

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Fashionz by Danube — to pierwszy projekt mieszkaniowy w Dubaju pod marką FashionTV w popularnym trójkącie Jumeirah Village ( JVT ). Danube Properties oferuje studia i 1 – apartamenty z 3 sypialniami i wysokiej jakości wykończeniami. W sumie kompleks będzie miał 790 nieruchomości, a wszystkie z nich są sprzedawane w pełnych meblach. Fashionz Residences oferuje szeroki wybór pięknie zaprojektowanych apartamentów, które pasują do różnych stylów życia i preferencji. Obejmują one od stylowych studiów po przestronne apartamenty z jedną, dwiema i trzema sypialniami. Każdy apartament jest w pełni wyposażony w wysokiej jakości sprzęt AGD i meble, w tym najwyższej jakości sprzęt kuchenny, wbudowane szafy i luksusową instalację wodną. Infrastruktura: - siłownia ogólna; - Ogólne spa; - wspólny basen; - basen dla dzieci; - Plac zabaw. Powiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!