Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | Ivy Gardens | Payment Plan

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 391,424

Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych budynków z 283 mieszkaniami o eleganckim wykończeniu, wbudowanymi szafami i kuchnią z sufitami o wysokości 3,2 m. Okna wychodzą na drapacze chmur Business Bay. Udogodnienia kompleksu: basen grill siłownia biblioteka plac zabaw 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania Zalety Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt w Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości $ 205 000. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obszar ten nazywany jest „miastem” ze względu na jego wielkość i oczekiwany duży napływ gości i gości. W sumie planowane jest wybudowanie 26 400 jednostek mieszkalnych w MBR City, z własnym jednoszynowym połączeniem tego obszaru z dwoma międzynarodowymi lotniskami. Uwzględniono również w projekcie: The Mall of the World z największym na świecie basenem, szpitalami, szkołami, hotelami i ośrodkami sportowymi. Terytorium dzielnicy będzie pokryte parkami, w tym polami golfowymi i parkiem centralnym. Kompleks położony jest w pobliżu głównych atrakcji miasta. W pobliżu projektu znajdują się również 2 szkoły międzynarodowe i 3 parki. rezerwat przyrody Ras al Khor, w którym mieszka duża populacja flamingów, znajduje się 14 minut jazdy od kompleksu. Centrum handlowe Dubai Mall i Burj Khalifa oddalone są o 15 minut jazdy samochodem, a do centrum finansowego Dubaju - o 17 minut jazdy samochodem.