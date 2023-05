Kompleks mieszkalny Apartamenty v populyarnom rayone ostrova

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Vista 3 — długo oczekiwany kompleks mieszkaniowy w Abu Zabi, położony w popularnej dzielnicy Rzymu. Kompleks będzie oferował apartamenty z 1-4 sypialniami. Apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort i wygodę, z nowoczesną dekoracją i instalacją wodną.



Jedną z wyjątkowych cech Vista 3 jest jego strategiczne położenie, dzięki czemu znajduje się w pobliżu najlepszych instytucji emiratów, w tym centrum handlowego Abu Zabi, Galerii, Repton School i University of Sorbonne.



Ale to nie wszystko — Vista 3 oferuje również imponujący zestaw najwyższej jakości udogodnień dla swoich mieszkańców:



- Mini teatr;

- Strefy medytacji;

- basen;

- plac zabaw dla dzieci;

- Ogród;

- Kafeteria.



Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!