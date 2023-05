Kompleks mieszkalny Izyskannye apartamenty dlya kreativnyh lyudey

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Dzielnica projektowa w d3 — wykwintny kompleks mieszkaniowy, który ucieleśnia kreatywnego i postępowego ducha obszaru D3. To nowy sztandarowy projekt znanego na całym świecie programisty Meraasa, zaprojektowany dla kreatywnych osobowości. Dzielnica projektowa na d3 — pierwszy taki kompleks w Dubai Design District. Projekt obejmuje wieże mieszkalne, podium, na którym będą zlokalizowane udogodnienia dla mieszkańców kompleksu oraz przestrzenie publiczne do aktywności na świeżym powietrzu.



Właściciele dwupoziomowi będą mieli dostęp do przestronnych tarasów. Dzięki luksusowym panoramicznym oknom przyszli mieszkańcy będą mieli wspaniałe widoki na drapacze chmur Burj Khalifa, centrum Dubaju i Dubaju. Wyrafinowane wnętrza zostały zaprojektowane z uwzględnieniem kreatywnej orientacji regionu, z naciskiem na indywidualność i komfort. Nowoczesny design z powodzeniem łączy jasne kolory, starannie dobrane materiały i doskonałe wykończenia.



Infrastruktura:



Udogodnienia dostępne dla Design Quarter u mieszkańców d3 obejmują siłownię, miejsca do grillowania, salony, plac zabaw i basen, dwupoziomowy basen bez krawędzi z tarasem i widokiem na drapacze chmur w centrum Dubaju, wiele terenów zielonych do spacerów w Złotych Ogrodach.



Projekt ma wszystko, czego potrzebujesz do aktywnego stylu życia: boiska sportowe, korty tenisowe, trawniki do jogi, ścieżki krzyżowe i rowerowe. Mieszkańcy kompleksu będą mogli również odwiedzić modne restauracje i kawiarnie w Dubai Design District.



Lokalizacja:



5 – 15 minut

- Zarezerwuj Ras Al Khor, Business Bay, Downtown Dubai, City.



25 – 35 minut

- Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ), Burj Al Arab, Dubai Marina, Palm Jumeirah.



Dzielnica projektowa przy d3 będzie zlokalizowana obok Ras Al Khor Road, co pozwoli jej mieszkańcom łatwo dostać się do dowolnego obszaru Dubaju. Wycieczka do Business Bay lub wycieczka do rezerwatu przyrody Ras Al Khor zajmie nieco ponad pięć minut jazdy samochodem. Do centrum Dubaju i popularnego kompleksu handlowo-rozrywkowego City Walk można dojechać w 15 minut. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) znajduje się 20 minut od hotelu, a słynne plaże i promenady w Dubai Marina i Palm Jumeirah — w odległości 30 – 35 minut jazdy od Design Quarter na d3.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!