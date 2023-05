Kompleks mieszkalny Elitnaya rezidenciya v samom serdce Dubaya

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Samana Waves Apartments – to elitarna rezydencja położona w samym sercu Dubaju w Jumeirah Village Circle. Projektant – Samana International Real Estate Development.



Apartamenty w tym 26-piętrowym kompleksie są przeznaczone dla tych, którzy wolą luksus i odrobinę ekstrawagancji. Samana Waves Apartamenty na sprzedaż 213 obiektów mieszkalnych. Są to nowoczesne dwupoziomowe apartamenty i apartamenty z 1 do 2 sypialni. Wyposażenie tej rezydencji może zapewnić wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia, od w pełni wyposażonej kuchni po prywatny basen.



Mieszkańcy apartamentów Samana Waves mają następujące usługi i udogodnienia:



- gigantyczny basen z atrakcjami wodnymi;

- 2 siłownie;

- sauna;

- łaźnia parowa;

- plac zabaw dla dzieci;

- taras do relaksu przy basenie;

- zielona strefa;

- basen dla dzieci;

- jacuzzi;

- usługi parkingowe;

- miejsce do grillowania;

- rowery i bieżnie;

- boisko sportowe;

- centralne uwarunkowanie;

- usługi konsjerża;

- parking;

- całodobowa ochrona.



Lokalizacja:

Apartamenty Westar Vista i przystanki autobusowe Prime Business Tower znajdują się w odległości krótkiego spaceru od rezydencji. W pobliżu apartamentów Samana Waves znajdują się takie obiekty infrastruktury i rozrywki:



- supermarkety Tudomart i Nine Star;

- centrum handlowe City Center Me’aisem;

- Kawiarnie i restauracje Pide Keyfi, Sticky Rice i Al Karya Snack;

- szkoły renesansowe i Sunmarke;

- Medclinic Parkview Hospital;

- apteka LIFE Pharmacy;

- Międzynarodowy Stadion Krykieta w Dubaju;

- Park społeczności JVC.



Podróż samochodem lub taksówką na międzynarodowe lotnisko w Dubaju zajmie około pół godziny. Transportem publicznym można dotrzeć na lotnisko w półtorej godziny. Z kolei takie atrakcje znajdują się 15-20 minut od apartamentów Samana Waves:



- Dubai Miracle Garden – jest jednym z najpiękniejszych i największych ogrodów na świecie.

- Dubai Polo & Equestrian Club – klub jeździecki, który regularnie organizuje prestiżowe zawody międzynarodowe i różne wydarzenia.

- Kompleks narciarski Ski Dubai – w centrum handlowym Mall of the Emirates.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!