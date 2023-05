Kompleks mieszkalny Prostornaya kvartira s vidom na prirodu

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 218,500

Projekt obejmuje 4 wieże wieżowców z kawiarniami, salonami i apartamentami. Kompleks mieszkaniowy z elitarnymi i przestronnymi umeblowanymi apartamentami, w prestiżowej okolicy, w pobliżu atrakcji miasta. Zapierające dech w piersiach widoki na kilka interesujących miejsc: Zatokę Perską, Kanał Dubajski, Safa Park i Dubai Marina. Lokalizacja i pobliska infrastruktura 9 minut do wieżowca Dubai Mall / Burj Khalifa 10 minut do Mall of the Emirates 9 minut na plażę 13 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju 10 minut do Dubai International School 14 minut do Burj Al Arab 16 minut do przystani 8 minut do Dubai World Trade Center 20 minut do supermarketu.