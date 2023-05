Kompleks mieszkalny Roskoshnaya rezidenciya v isklyuchitelnom dizayne

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 252,396

Poddaj się: -2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! APARTAMENTY - SĘDZIOWIE W WYJĄTKOWYCH SAFA DWA W DUBAE. PEŁNE USTANOWIENIE PRAWNE WYKONANEGO. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Safa Dwa kompleksy – wieża o wysokości 83 pięter. Kompleks zostanie wzniesiony w zielonym rezerwacie o powierzchni 64 hektarów. Mieszkańcy Safy Two będą mogli cieszyć się spokojnym życiem w przyrodzie, będąc w pobliżu najpopularniejszych obszarów metropolii, takich jak Business Bay, Downtown Dubai i Jumeirah. Projekt będzie miał dwie wieże z luksusowymi i luksusowymi podłogami. Zwiększoną uwagę przywiązuje się do kształtowania krajobrazu. Na podłogach znajdują się przestronne tarasy, na których znajdują się ogrody krajobrazowe. ZALETY: - Partnerem dewelopera jest De Grisogono, prestiżowa włoska marka biżuterii. - Lokalizacja: bliskość Business Bay, Burj Khalifa, City Walk i Jumeirah. - Rozwinięte terytorium z widokiem na kanał. - 2 baseny i siłownia. - W pełni wyposażone apartamenty oraz wyposażona kuchnia i łazienki. - Architektura krajobrazu. - Panoramiczne oszklenie w podłodze. - Dobrze utrzymane zielone terytorium. - Dostępność transportu. - Infrastruktura społeczna i handlowa. Budynek został wzniesiony w dobrze utrzymanym rodzinnym regionie Jumeirah z rozwiniętą infrastrukturą. Ma wiele kawiarni, restauracji, sklepów i supermarketów. Duże centra handlowe, takie jak City Walk, LAMAR, znajdują się w odległości kilku minut jazdy samochodem. Centrum handlowe w Dubaju znajduje się około 10 minut od hotelu. Nieruchomość w kompleksie mieszkalnym reprezentowana jest przez studia i apartamenty o powierzchni od 37 do 139 m ². Dwie rezydencje z trzema sypialniami – zapewniają dodatkowe miejsce dla personelu. PLUSY INWESTYCYJNE: ▪ Zwrot z inwestycji z 6% ▪ Wiza pobytowa na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia ▪ Nieoprocentowana rata ▪ Komisja 0% ▪ Wysokie zapotrzebowanie najemców Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!