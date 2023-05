Kompleks mieszkalny Apartamenty v unikalnom komplekse J One

J One - wyjątkowy obiekt mieszkalny nad brzegiem Kanału Dubajskiego. Kompleks jest futurystycznym arcydziełem, uzupełnionym ultranowoczesnymi mieszkaniami i nienaganną obsługą.



Społeczność wyróżnia się nie tylko pełną manifestacją, ale także dogodną lokalizacją. Słynne fontanny w Dubaju, wieżowiec Burj Khalifa, legendarna opera i centrum handlowe Dubai Mall znajdują się 5 minut spacerem od budynku.



Udogodnienia:

- Basen

- siłownia

- Plac zabaw dla dzieci

- Basen dla dzieci

- Zielone nasadzenia

- Miejsce do grillowania

- Pokój gier

- studio jogi

- Kawiarnie i restauracje

- Kino

- Kovorking

- Klimatyzacja

- Sala konferencyjna

- Bezpieczeństwo i nadzór wideo

- Miejsce parkingowe

- Park, ogród

- Sauna i łaźnia parowa

- strefa SPA

- boiska sportowe

- Czyszczenie na sucho



J One Residential znajduje się w Business Bay. Business Bay to centrum biznesowe i świetne miejsce do życia. Business Bay znajduje się w pobliżu Kanału Dubajskiego, obszar ten jest porównywany do Nowego Jorku na Manhattanie.