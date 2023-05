Willa 3BR | May | Emaar

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 1,150,000

Poddaj się: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje swoim klientom niesamowitą willę z 4 sypialniami, położoną w Tilal Al Ghaf, znaną jako The Harmony przez Majida Al Futtaima. Najważniejsze informacje; Najnowocześniejsze wille i apartament ogrodowy Basen o wymiarach olimpijskich w Lagoon Al Ghaf Przez całą dobę bezpieczeństwo Zorientowany na rodzinę komunish Udogodnienia i wyposażenie; 4 sypialnie 5 kąpieli Nieumeblowane BUA; 3740 m2 Pokój gościnny Pokój pokojowy Pralnia Pokój proszkowy Pokój kierowcy Biuro Salon rodzinny Zamknięta kuchnia Miejsce do przechowywania Opieka dzienna Parki trampoliny i wody Siatkówka plażowa Aktywność wodna Sala wspólnoty 3 miejsca parkingowe dla samochodów Gniazdo i punkt sprzedaży detalicznej Siłownia Plac zabaw dla dzieci Basen Strefa rekreacyjna Restauracja i kawiarnia Kort do koszykówki i tenisa Obszar do jazdy na łyżwach Tor joggingu, biegania i jazdy na rowerze Pokój spa i sauny Szpital Obszar grilla Meczet Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284