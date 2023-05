Kompleks mieszkalny Kvartira s potryasayuschim raspolozheniem v Dubae

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Regent Resences by NSHAMA — nowy dodatek do Town Square Dubai. Wśród wybranych apartamentów — studia i apartamenty z 1 – 3 sypialniami i salonem o powierzchni od 336 do 1523 metrów kwadratowych. ft.



Nowoczesne układy zapewnią NSHAMA Regent Residences maksymalny komfort i prywatność, a pomieszczenia mieszkalne będą wypełnione naturalnym światłem. Sypialnie będą wyposażone w wbudowane szafy, a podłogi będą pokryte szkliwioną porcelaną. Łazienka będzie obecna w głównych sypialniach, a układ kuchni będzie obejmował stojaki do gotowania, odporne na zarysowania i plamy oraz górne szafki. Apartamenty będą miały niesamowity widok na okolicę Dubaju.



Infrastruktura:

REGENTNE rezydencje zaoferują swoim najemcom wiele udogodnień. Należą do nich punkty sprzedaży i punkty F&B, basen, place zabaw dla dzieci na podwórku i siłownie. Ponadto sam Town Square Dubai będzie miał rozległe otwarte trawniki, interaktywne place zabaw dla dzieci, kawiarnie na świeżym powietrzu, sklepy, bieżnie i wiele innych.



Lokalizacja:

NSHAMA Regent Residences znajduje się na Dubai City Square, w oszałamiającej okolicy przy ulicy Al-Kudra. Stąd mieszkańcy mogą łatwo dotrzeć do innych obszarów emiratu. Do centrum Dubaju i Business Bay można dojechać samochodem w pół godziny, a także do przystani w Dubaju i międzynarodowego lotniska w Dubaju. Jednym z najbliższych przystanków autobusowych jest — Hayat Townhouses 1.



Wśród najbliższych rozrywek i rozrywek popularnych wśród turystów i mieszkańców Dubaju, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden i Dubai Autodrome, do którego można dotrzeć w 15 minut. Na zakupy pobyt w Town Square Dubai ułatwi Ci dotarcie do Town Square, Layan, Sustainable Plaza Public Center, Mudon Public Center i Cityland Shopping Center.



Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!