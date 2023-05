Kompleks mieszkalny Sovremennye apartamenty s neobychnoy koncepciey

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



CÔTE D'AZUR Hotel to nowy kompleks mieszkaniowy z apartamentami hotelowymi. Kompleks składa się z czterech hoteli nazwanych na cześć popularnych miast Lazurowego Wybrzeża: Monako, Nicei, Cannes i Saint-Tropez. Każdy hotel butikowy oferuje około 250 apartamentów hotelowych, które są w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia i jacuzzi.



Wnętrza zostały opracowane przy użyciu wyłącznie materiałów przyjaznych dla środowiska. Dachy i ściany hoteli są dobrze izolowane i dźwiękoszczelne. Większość rezydencji ma duże okna ze wspaniałym widokiem na plażę i Zatokę Perską.



Infrastruktura:

Hotel zapewnia różne udogodnienia i usługi, w tym:



- Ogród;

- kluby dziecięce;

- baseny;

- kawiarnie i restauracje na plaży;

- centrum spa;

- sklepy detaliczne;

- kluby sportowe;

- bilard i ping pong;

- Pokój rozrywki;

- Squash court;

- nurkowanie;

- Muzeum podwodne;

- całodobowa ochrona;

- 24-godzinne usługi konsjerża.



Lokalizacja:

Hotel CÔTE D'AZUR znajduje się na wyspie w Dubaju. Dlatego można tu dotrzeć tylko jachtem, łodzią lub innym statkiem. Co 10 minut łódź płynie na wyspę.



Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku pobliskich obiektów o charakterze społecznym i rekreacyjnym, w tym:

- Plaże Kite, Merkato i La Mer;

- Boxpark Mall;

- Jumeirah College, GEMS Jumeirah Elementary School i Jumeirah Bachelor's School;

- La Mer z Meraas;

- Grand Azur, największy basen na Bliskim Wschodzie;

- Tęczowa plaża.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo!