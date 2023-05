Kompleks mieszkalny Roskoshnye apartamenty v unikalnom ZhK

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Nowy projekt hotelu Portofino został stworzony przez architektów inspirowanych włoskim kurortem o tej samej nazwie. Składa się z kilku obszarów tematycznych ze wspaniałym widokiem na morze i klub jachtowy. Deweloper oferuje luksusowe warunki życia.



Hotel Portofino znajduje się na Wyspach Świata w sercu Europy. i oferuje nieruchomości premium. Całkowita liczba obsługiwanych mieszkań – 451.



Złożone udogodnienia:

Projekt mieszkaniowy ma wszystkie niezbędne udogodnienia i pozycjonuje się jako kompleks rodzinny. Hotel Portofino oferuje piękne widoki na piaszczystą prywatną plażę. Apartamenty wyposażone są w czujniki temperatury, które można regulować za pomocą urządzeń mobilnych i wysokiej jakości mebli.



Na wakacje dla dzieci organizowany jest klub zabaw, a kobiety mogą zrelaksować się w ekskluzywnym centrum SPA. Dostępnych jest wiele kawiarni i restauracji, sklepów detalicznych na terytorium. Do dyspozycji Gości jest także centrum fitness i basen. Budynek jest objęty całodobową ochroną.



Infrastruktura w hrabstwie Portofino jest reprezentowana przez takie obiekty, jak:



- 5-gwiazdkowy hotel na Lazurowym Wybrzeżu;

- Ekskluzywny hotel dla zwierząt domowych Amsterdam;

- restauracje, które znajdują się głównie w hotelach wypoczynkowych;

- wiele kawiarni i barów;

- nowoczesny klub jachtowy;

- szwajcarski cyrk;

- podwodne akwarium;

- salony piękności i górskie spa;

- duże centra handlowe, sklepy detaliczne i butiki markowe.



Lokalizacja:

Hotel Portofino znajduje się 4,5 km od wybrzeża Dubaju, z dala od zgiełku miasta, w sercu Europy w Zatoce Arabskiej.



Na terytorium Serca Europy dzięki łodziom motorowym nawiązano połączenia transportowe z kontynentem. Planowane jest również stworzenie kolejki linowej. W 15-20 minut można dotrzeć do ruchliwych dzielnic Dubai Palm Jumeirah i Dubai Marina z wieloma obiektami handlowymi i atrakcjami, a także międzynarodowym lotniskiem DXB.



