Kompleks mieszkalny Apartamenty v populyarnom rayone Dubaya

Concept 7 to nowy kompleks mieszkaniowy w obszarze JVC od dewelopera Condor Developers.



Concept 7 Residences jest idealnie położony w popularnej dzielnicy Dubaju. Stąd łatwo jest dotrzeć do wszystkich dzielnic biznesowych Dubaju, klubów nocnych, pięknych plaż, szpitali, sklepów i restauracji. Znajduje się w widocznym miejscu, zaledwie 15 minut od międzynarodowego lotniska Al Maktoum i 30 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju.



Infrastruktura:

- basen;

- basen dla dzieci;

- siłownia;

- Sala jogi;

- sauna;

- Łaźnia parowa;

- kawiarnia;

- Pet Park.



Lokalizacja:

Wioska Jumeirah – jest jedną z najkorzystniejszych dzielnic mieszkalnych z rodzinną atmosferą. Ze względu na różnorodność najwyższej jakości udogodnień i usług społeczność zapewnia swoim mieszkańcom wygodne życie. Obszar ten, zbudowany przez jednego z wiodących deweloperów Nakheel Properties, szczyci się doskonałą lokalizacją w samym centrum nowego Dubaju oraz w pobliżu tak popularnych obszarów, jak Dubai Marina, Dubai Internet City, Jumeirah Lakes Towers. Jumeirah Village Circle to połączenie luksusowych apartamentów, willi i kamienic. Jest to idealne miejsce do życia dla tych, którzy wolą wygodne życie.



