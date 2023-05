Mieszkanie w Nowym Budynku Samana Mykonos Apartments

Dubaj, Emiraty Arabskie

Apartament w stylu Hollywood w centrum biznesowym Dubaju!



Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji.



Zapewnimy Ci:



- Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów;

- Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji;

- nieoprocentowana rata przez 7 lat;

- Bezpłatne wsparcie prawne;

- Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji;

- Pomoc w przekazywaniu środków na płatności;

- Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online;

- Pomoc w przekazywaniu środków na płatności.



DAMAC Paramount Towers to wspólny projekt rozwojowy dla Damac i Paramount Hotels & Resorts. DAMAC Paramount Towers składa się z czterech budynków wykonanych w stylu hollywoodzkim o wysokości około 270 metrów. Budynki są połączone wielopoziomową przestrzenią, w której znajdują się różne bary, kawiarnie i restauracje, a także inne rozrywki dla mieszkańców kompleksu. Kompleks znajduje się w biznesowym centrum Dubaju.



Zalety i udogodnienia w DAMAC Paramount Towers:



- bezpłatne usługi parkingowe i parkingowe;

- szybkie windy;

- wyposażona siłownia;

- sala spotkań i wydarzeń;

- basen, jacuzzi i wanna z hydromasażem;

- pokój dziecięcy;

- usługi konsjerża 24/7.



LOKALIZACJA:

Kompleks znajduje się w obszarze Business Bay. Ulubiona lokalizacja E ułatwia poruszanie się po mieście do sąsiednich obszarów. Przystanek autobusowy Business Bay, a także stacje metra Financial Center i Business Bay znajdują się w odległości spaceru.



W pobliżu DAMAC Paramount Towers znajduje się wiele kawiarni, restauracji, butików, supermarketów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się słynne atrakcje turystyczne: sala koncertowa Opery w Dubaju, popularne centrum handlowe i rozrywkowe Dubai Mall oraz najwyższa wieża na świecie Burj Khalifa.



PRYWATNOŚĆ INWESTYCYJNA:



Nabycie mieszkań w DAMAC Paramount Towers na wynajem — opłacalna inwestycja. Lokalizacja w centrum miasta i rozwinięta infrastruktura przyciągają inwestorów, którzy chcą kupować nieruchomości w okolicy.



