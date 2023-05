Mieszkanie w Nowym Budynku St Regis The Residences

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2024

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Nowy oszałamiający kompleks hotelowy The First Group, Ciel Tower in Dubai Marina, będzie obejmował luksusowe i nowoczesne pokoje hotelowe. Zbudowanych zostanie 1042 obiektów, z których każdy otworzy widok 360 stopni na Palmę Jumeyr i Zatokę Perską.



Będzie to nowy dodatek do obszaru Marina i ma stać się nową globalną atrakcją. W rzeczywistości po zakończeniu kompleks stanie się najwyższym hotelem na świecie.



Każdy pokój będzie urządzony w stylowym wnętrzu i eleganckich wykończeniach, które niewątpliwie zachwycą mieszkańców.



Ten hotel będzie miał również szklane zadaszenie, w którym mieszkańcy i mieszkańcy mogą się spotkać i podziwiać urzekające widoki.



Udogodnienia:

- Pokład na szczycie budynku z panoramicznym widokiem;

- Szeroka gama restauracji, kawiarni i światowej klasy barów;

- Spa z pełnym wyposażeniem;

- Basen i taras;

- Centrum fitness z nowoczesnym sprzętem;

- bezpłatny parking;

- sala konferencyjna high-tech;

- 24-godzinne usługi pralni chemicznej;

- Usługa organizacji wycieczek i zajęć rekreacyjnych.



Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!