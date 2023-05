Mieszkanie w Nowym Budynku Elitz By Danube - Jumeirah Village Circle Duba

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 576,867

79–115 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2023

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



SO / Uptown Dubai Hotel & Residences — nowy projekt DMCC, który jest wdrażany we współpracy z Accor. 81-piętrowy kompleks Uptown Dubai będzie mieścił biura na 22 piętrach i 227 niezmieszanych rezydencjach na górnych 28 piętrach: apartamenty z 1 – 3 sypialniami, dwupoziomowe z dwiema sypialniami i tylko dwoma penthouse'ami z trzema sypialniami. Ponadto 188-pokojowy hotel SO / Uptown Dubai od światowej sławy operatora Accor Group będzie zlokalizowany na 10 piętrach.



Powierzchnia sprzedaży nieruchomości waha się od 58 metrów kwadratowych. od m do 325 mkw. Każda rezydencja posiada balkon i pokój damski, aw niektórych opcjach planowania — pokój pokojówki i pralnia zapewniająca mieszkańcom absolutny komfort.



Mieszkańcy SO / Uptown Dubai Hotel & amp; Rezydencje mogą korzystać z wielu luksusowych udogodnień, w tym:



- osobne wejście i lobby dla mieszkańców;

- ekskluzywny salon dla najemców;

- prywatne kino z najnowszymi technologiami audiowizualnymi;

- wielofunkcyjna przestrzeń na imprezy prywatne;

- kryty basen bez krawędzi z basenem dla dzieci i bungalowem do relaksu;

- klub fitness SO / Fit;

- klub dla dzieci SO / Kids;

- Sky Lounge.



Lokalizacja:

Hotel SO / Uptown Dubai & Residences jest dogodnie usytuowany wzdłuż ulicy Al Khail, która prowadzi do skrzyżowania Garn Al Sabkha St i Sheikh Zayed Rd. Dzięki temu mieszkańcy kompleksu będą mogli łatwo dotrzeć do wielu popularnych lokalizacji, w tym Business Bay, Downtown Dubai i międzynarodowego lotniska w Dubaju, które znajdują się w odległości 30 minut jazdy samochodem. W odległości spaceru znajduje się kilka przystanków autobusowych, w tym JLT, Dubai Star Tower i JLT, The Dome Tower, a także stacja metra DMCC.



20 minut spacerem od SO / Uptown Dubai Hotel & Residences znajduje się w wielu ważnych społecznie obiektach, w tym:



- Island Mini Mart;

- Smaki Super Rynku;

- German Clinic 2 DMCC;

- Modern Vet JLT;

- Oakfield Early Learning Center DMCC.



Zadzwoń lub napisz, doradzaj za darmo, opowiedz wszystko o najbardziej dochodowych obiektach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!