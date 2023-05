Mieszkanie w Nowym Budynku Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2023

Kompleks wyposażony jest w najnowsze udogodnienia - Znajduje się w Madinat JL - Oferuje inspirujące widoki na okoliczne krajobrazy - Życie w kurorcie z urokiem starego miasta Plan płatności; - Początkowa rata - 20% - Podczas budowy - 80% Wygoda i usługi; - 3 sypialnie - 4 łazienki - Nieumeblowane - Rozmiar: 2198 stóp kwadratowych - Balkon / taras - pokój pokojówki - Pokój toaletowy dla kobiet - garderoba - powierzchnia mieszkalna - Restauracje i sklepy - siłownia - Basen - Miejsce do grillowania - Plac zabaw dla dzieci - Park i teren rekreacyjny - Jazda na rowerze i bieżnia - Szkoła i Instytut - Aktywność wodna - Joga i medytacja - Klub fitness - Spa w pokoju i sauny - Restauracja i kawiarnia - Centrum medyczne

Lokalizacja:

- 10 minut na plażę

- 15-20 minut do Dubai Marina i Palm Jumeirah

- 15-20 minut do Dubai Mall i Burj Khalifa

- 15 minut do centrum handlowego Emirates