Wieś chałupnicza Sobha Hartland 2

Rezerwat leśny Sobha Estates będzie miał 3 dzielnice mieszkalne z rezydencjami, a także wille z 5-6 sypialniami. Salon luksusowych willi z 5 sypialniami zajmuje trzy piętra, w tym piwnicę, pierwszą i taras na dachu. Przed każdą willą Sobha Estates ma przestronne wejście z trzema wewnętrznymi miejscami parkingowymi dla samochodów.



Każda willa ma własny basen i ogród. Każda główna sypialnia będzie wyposażona w luksusowe garderoby, dobrze zaprojektowane garderoby i łazienkę.



Sobha Hartland 2 — to społeczność o ponad milionie stóp kwadratowych soczystej zieleni, w tym parki liniowe, otwarte przestrzenie i wysadzane drzewami ścieżki, które pozwalają wszystkim cieszyć się otaczającą przyrodą. Mieszkańcy otrzymają interaktywną grę / rzeźbę dźwiękową, platformę do gier na świeżym powietrzu, plac zabaw, park trampolin, tor papieski i duże laguny, które mają również dostęp do plaży i aktywności na wodzie.