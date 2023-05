Mieszkanie w Nowym Budynku Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy Q Garden Apartments ‒ położony w Arjan, Dubaj, Dubaj, opracowany przez AYS Developers. Kompleks składający się z kilku budynków ma 5 pięter, z których 4 są mieszkalne. Piwnica jest zarezerwowana dla obszarów komercyjnych. Na podium znajduje się patio z basenem i terenami rekreacyjnymi.



Wielofunkcyjny kompleks Q Garden Apartments oferuje na sprzedaż i do wynajęcia studia, a także apartamenty z 1 do 2 sypialniami. Zaprojektowali pralnię, duże okna z podwójnymi szybami, wbudowane szafki niemieckiej marki EEGER, łazienki o nowoczesnym designie oraz instalacje hydrauliczne VILLEROY & BOCH, których balkony oferują piękny widok, oraz w pełni wyposażone kuchnie.



Infrastruktura:

- sala fitness;

- Basen Nieskończoności o kontrolowanej temperaturze, basen dla dzieci;

- Pokój gier;

- Strefa grillowa na świeżym powietrzu;

- kino prywatne;

- Stacje ładowania pojazdów elektrycznych;

- system Smart Home";

- 24-godzinne usługi konsjerża;

- 24-godzinna ochrona;

- Nadzór wideo.



Lokalizacja:

- 5 minut do Dubai Sports Center.

- 5 minut do północnej Anglii – Al Barsha South.

- 5 minut do Gems World Academy – Al Barsha South.

- 7 minut do brytyjskiej szkoły w Dubaju — Emirate Hills.

- 7 minut do Międzynarodowej Akademii w Dubaju.

- 2 minuty do centrum handlowego Al Khail Avenue na JVT.

- 7 minut do Mall of the Emirates – Al Barsha 1.

- 7 minut do centrum handlowego Al Barsha – Al Barsha 2.- 5 minut do centrum Al-Barsha – Al-Barsha-South.

- 5 minut do codziennego szpitala Emirates Hospital — Motor City.

- 5 minut do szpitala Mediclinic ParkView – Al Barsha South.



