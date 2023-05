Kompleks mieszkalny Sovremennaya kvartira v premialnom komplekse

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Imtiaz reprezentuje Westwood Grande 2 w JVC Dubai. Elitarny kompleks mieszkaniowy z studiami i apartamentami z 1 sypialnią. Te wyjątkowe rezydencje zostały zaprojektowane z myślą o ekskluzywnym i luksusowym stylu życia.



Kompleks zapewnia wiele usług, które przekraczają Twoje oczekiwania.



Infrastruktura:

- siłownia;

- restauracje;

- basen;

- parking;

- kamery CCTV;

- Supermarket;

- plac zabaw dla dzieci;

- obiekty sportowe;

- strefa grillowa;

- szkoły;

- Bujne zielone parki.



Lokalizacja:

- Al Khail Avenue Mall - 07 minut;

- Dubai Marina - 12 minut;

- Jumeirah Beach Residence - 12 minut;

- Mall of the Emirates - 10 minut.



Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!