Kompleks mieszkalny Eksklyuzivnye apartamenty dlya investiciy

Creek Waters — kompleks premium od Emaar Properties, położony na wyspie Creek w Dubai Creek Harbour. Oferuje on luksusowy apartament z 1 sypialnią – i osiem kamienic z trzema sypialniami. W sprzedaży jest także jeden ekskluzywny dwupoziomowy penthouse z pięcioma sypialniami. Rezydencja waha się od 70 metrów kwadratowych. od m do 761 mkw.

Mieszkańcy kompleksu będą mogli cieszyć się nie tylko maksymalnym komfortem, ale także niesamowitymi widokami na nasyp. Kamienice mają przestronne tarasy na dachu, które pozwalają cieszyć się lokalnymi krajobrazami i urzekającym horyzontem Dubaju.



Infrastruktura:

Dla mieszkańców kompleksu Creek Waters zapewniono wiele udogodnień, w tym:



- basen bez krawędzi i przestronny taras do opalania;

- plac zabaw i basen dla dzieci;

- platformy obserwacyjne;

- siłownia wyposażona w najnowszą technologię, z widokiem na basen;

- miejsce do grillowania;

- Otwarta przestrzeń do jogi.



Lokalizacja:



Creek Waters znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy Creek. W pobliżu znajduje się kolejny kompleks nagród Emaar Properties — Creek Edge. W pobliżu znajduje się także Ras Al Khor Road, dzięki czemu można szybko dostać się w dowolne miejsce w Dubaju. Na przykład w około 15 minut można dostać się na międzynarodowe lotnisko w Dubaju, centrum Dubaju i zatokę biznesową. Korzystając ze stacji transportu morskiego Dubai Creek Harbour, możesz szybko dotrzeć do Dubai Festival City i podziwiać fantastyczne widoki na okolicę.



W odległości 15 minut spacerem od kompleksu znajduje się cała infrastruktura niezbędna do życia:



- Maple Bear Nursery Creek Harbour;

- W Mart Supermarket;

- Aster Pharmacy 142;

- Geant Express, W Mart Supermarket;

- Restauracje Next Door Kitchen, Soulgreen Dubai, The Courtyard;

- Adres Grand Creek Harbour.



Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla Twojego budżetu i życzeń!